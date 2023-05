Uczniowie stalowowolskiego ekonomika na praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech. Zobacz zdjęcia

Uczniowie stalowowolskiego technikum we Włoszech

Rimini to typowy włoski kurort, który jest położony nad Adriatykiem, oferuje nie tylko piękne, szerokie plaże i ciepłą wodę, ale także wiele innych atrakcji. Uczestnikom wyjazdu szczególnie podobał się Most Tyberiusza, który ma ponad 2000 lat i nadal jest użytkowany oraz piękne klimatyczne uliczki z kolorowymi kamieniczkami. Osobliwością Rimini są także słynne murale, które są widoczne w wielu miejscach.

Oprócz praktyki także wycieczki

„Każda wycieczka, to możliwość poznania nowych miejsc, kultury i zabytków, dlatego nie ograniczamy się tylko do Rimini, ale korzystamy z możliwości i zwiedzamy także inne miasta. Sekrety Bolonii odkrywaliśmy w sobotę 13 maja 2023 r. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od „Małej Wenecji” – w dawnych czasach Bolonia podobnie jak wiele innych miast europejskich posiadała dużą sieć kanałów. Zobaczyliśmy również min. najstarszy w Europie zachodniej Uniwersytet Boloński. Spacer po historycznych korytarzach uniwersytetu w Bolonii to prawdziwa perełka, wystarczy sobie wyobrazić, że tymi samymi ścieżkami podążali niegdyś m.in. Dante Alighieri, Mikołaj Kopernik, czy Umberto Eco. Pod wrażeniem tego pięknego miasta, w którym pozostało jeszcze dużo ciekawych miejsc do odkrycia, wróciliśmy do miejsca noclegu – Rimini” – czytamy w relacji.