Ulica Działkowa w Stalowej Woli w przebudowie. Duże utrudnienia dla kierowców i przechodniów

Obecnie intensywne prace budowlane prowadzone są od ulicy Poniatowskiego w kierunku błoni nad Sanem. Do tej pory użytkownicy arterii musieli mierzyć się z nierównym asfaltem i dziurami. W lecie unosiły się kłęby kurzu, po opadach deszczu stała woda. Ulica jest intensywnie użytkowana przez właścicieli ogrodów działkowych, błoni, stanowi dojazd do oczyszczalni ścieków, do tego doszła w jej bliskim sąsiedztwie budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Nowo zaprojektowana droga będzie mieć niespełna 1,7 kilometra, pas ruchu o szerokości 3 metrów, będzie się można po niej poruszać z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Jezdnia będzie asfaltowa, a miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej. Powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, wyniesione skrzyżowania, oświetlenie oraz pomost prowadzący nad "oczko".

Na całej długości tego odcinka będą wybudowane miejsca parkingowe dla działkowców i dla wszystkich użytkowników drogi. Na całej długości będzie wbudowane oświetlenie. Będzie bezpieczniej średnio co 45 metrów będzie lampa plus monitoring. Oprócz tego będą wyniesione skrzyżowania które będą spowalniać ruch, tak żeby było bezpiecznie. Będą wybudowane chodniki bądź ciągi pieszo-rowerowe. Nie przewiduję się wyłączenia ulicy, jedynie czasowe utrudnienia dla zmotoryzowanych - wahadło ręczne. Prace potrwają do czerwca przyszłego roku.

Koszt tej inwestycji to około 15,4 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg to blisko 11,8 miliona (80 procent). Przebudowa ma się zakończyć w 2023 roku.