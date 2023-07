Uroczysta przysięga wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Żołnierska przysięga w Stalowej Woli

Ponad 100 elewów szkolonych w 16 Batalionie Saperów wypowiedziało uroczyste słowa roty przysięgi żołnierskiej.

Podczas uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej dała niesamowity pokaz musztry paradnej oraz oprawę muzyczną na najwyższym poziomie.

To była przysięga ochotników, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe. Ich szkolenie obejmowało musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią. Teraz będą mogli przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało 11 miesięcy i będzie połączone z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej. Do tej pory do służby (do różnych jej etapów) zgłosiło się ponad 13 tysięcy ochotników.

