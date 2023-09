Uroczyste odsłonięcie tablicy Zdzisława Malickiego, legendarnego dyrektora Huty Stalowa Wola

W Stalowej Woli odsłonięto tablicę Zdzisława Malickiego

Dyrektor huty Zdzisław Malicki

Dyrektor Zdzisław Malicki żył w latach 1928-2020. Był dyrektorem naczelnym Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola w latach 1965-1982 i w tym czasie huta przeżywała intensywny rozwój, stając się znanym producentem maszyn budowlanych. Przez 17 lat swojej pracy na stanowisku dyrektora naczelnego doprowadził do wielkiego rozwoju huty, a tym samym do wybudowania drugiego miasta pod względem ilości mieszkańców oraz nowych osiedli.

Było to możliwe dzięki wyjątkowym cechom charakteru dyrektora Malickiego, pracowitości, wizji i marzeń, a jednocześnie determinacji, odwagi oraz zdolności do ich realizacji. Jak wspominają pracownicy huty tego okresu, w tym wszystkim dyrektor Malicki cechował się wyjątkową sprawiedliwością, uczciwością, wrażliwością na drugiego człowieka. Pod jego przewodnictwem HSW osiągnęła najwyższy poziom rozwoju. Doprowadził do ustalenia profilu produkcji i znacznej rozbudowy zakładu. Dzięki jego staraniom w Hucie wykorzystywano zachodnie licencje do produkcji maszyn budowlanych.

Z okazji obchodów 70-lecia metalurgii został uhonorowany statuetką św. Floriana z rąk właścicieli Huty Stali Jakościowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 1 marca 2020 roku. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli obok żony.