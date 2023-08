Urząd Miasta w Stalowej Woli przyjazny dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wprowadza szereg ułatwień. Zobacz zdjęcia

Urząd dla niewidomych i słabowidzących

Elementami lepszej dostępności osób niewidomych i słabowidzących jest montaż elektronicznych tablic informacyjnych. Służą one nie tylko osobom z dysfunkcjami wzroku, ale wszystkim użytkownikom danego budynku w lepszym odnalezieniu się w nowych miejscach i nieznanych obiektach. Ułatwiają poruszanie się i sprawne dotarcie do poszczególnych biur czy toalet. Osobom korzystającym z usług Urzędu Miasta oraz Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych (SCUW), w tym osobom z dysfunkcją wzroku, tablice przekazują podstawowe informacje o charakterze organizacyjnym, ograniczając się do danego budynku.

Na ekranach w formie slajdów wyświetlana jest lista wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz działów Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych z przypisanymi do nich numerami pokojów oraz przeznaczeniem każdego z nich, z podziałem na kondygnacje. Ponadto na liście wyszczególnione są pokoje kierowników oraz naczelników danego wydziału.