Utrudnienia dla pieszych przy przebudowie chodników w Stalowej Woli. - Wygląda to okropnie - mówi mieszkaniec

Roboty budowlane prowadzone są między innymi na ulicy Ofiar Katynia, Kilińskiego i 1 Sierpnia nieopodal budynku Metalowca. Mieszkańcy zauważają, że prace nie posuwają się do przodu, wręcz przeciwnie, nic się w temacie nie dzieje. Są tylko rozkopane chodniki.

Mieszkaniec Kilińskiego zwraca uwagę na to jak na jego ulicy prowadzone są prace. - Technicznie wygląda to okropnie - twierdzi. Ma szereg zastrzeżeń co do spadków i krzywizn w obrębie chodników, obawia się, że woda deszczowa będzie spływać na posesje. Położona kostka brukowa wyglądała lepiej wcześniej niż ta nowa obecnie. - Pomiędzy cegiełkami jest dobre 1,5 centymetra przerwy - dodaje nasz rozmówca.

W związku z tym, że chodniki są oficjalnie placem budowy, piesi chodzą ulicą. Podobnie jest przy Metalowcu. - Panuje bałagan a porozrzucane elementy budowlane dewastują zieleń. Męczą i męczą. Przez dwa tygodnie ułożyli chyba ze 20 metrów chodnika - uważa mieszkaniec Kilińskiego.