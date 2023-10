W Stalowej Woli testowany jest elektryczny autobus przegubowy miejskiej komunikacji Lion’s City

Elektryczny przegubowiec w Stalowej Woli

Jak podaje producent osiem pakietów akumulatorów umieszczonych jest na dachu autobusu. Znajdują się one poza strefą narażoną z tyłu na zgniecenie i są łatwo dostępne przy serwisowaniu, co jest istotną zaletą takiego rozwiązania. Akumulatory ładowane są w zajezdni przez łącza CCS. Przy przeciętnej mocy ładowania wynoszącej 100 kW i maksymalnej mocy do 150 kW autobus przegubowy zostaje całkowicie naładowany w niespełna 4 godziny.

Zastosowanie napędu elektrycznego ma wpływ na aranżację wnętrza pojazdu. Dodatkowe wolne miejsce po komorze silnika umożliwiło projektantom optymalne zaprojektowanie tyłu pojazdu. Przegubowy autobus Lion’s City E o długości 18 metrów może pomieścić 120 pasażerów, gdyż dzięki zastosowaniu alternatywnych napędów całkowita masa dopuszczalna elektrycznego autobusu MAN została zwiększona do 30 ton.

Przegubowiec jest testowany na linii nr 3.