W Stalowej Woli wspominali legendarny Hotklub. Na spotkaniu pojawili się byli kierownicy i muzycy. Zobacz zdjęcia

Hotklub na mapie Stalowej Woli

Familijne koncerty (na jednej scenie podczas majówkowych wieczorów wystąpią: Breakout i ŁJK; Róże Europy i Meek, Oh Why?) uzupełnią spotkania, dyskusje oraz „Wniebogłosy” z piosenkami z Hotklubu.

Gorąco w Hotklubie

Hotklub to zwierciadło lat 80. W tym też duchu zaaranżowane zostało „Podwórko Marzi” – niezwykły plac zabaw zorganizowany według inspiracji wywołanych lekturą komiksu stalowowolanki Marzeny Sowy „Dzieci i ryby głosu nie mają”. Znajdziemy w nim echa dzieciństwa przeżytego na naszym Osiedlu Centralnym. Do zabaw podwórkowych rodem z końca ubiegłego wieku zapraszamy od 30 kwietnia do 3 maja.