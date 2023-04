Warsztaty wielkanocnych ozdób w Miejskiej Bibliotece w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Wielkanocne zajączki i kurki

Oryginalne świąteczne ozdoby

Całe rodziny mogły samodzielnie wykonać oryginalne świąteczne ozdoby – tym razem były to zwierzątka, które wszystkim kojarzą się z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy. Biblioteka zapewniła wszystkie materiały potrzebne do ich wykonania, a ozdoby były wykonywane z materiałów recyklingowych, którym dano „drugie życie”.

Warsztaty w bibliotece to bardzo okazja do rozwinięcia artystycznych skrzydeł. – Na zajęcia do biblioteki chętnie przychodzą całe rodziny, gdyż to wspaniała okazja do kreatywnego spędzenia czasu – twierdzą bibliotekarze.