Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Zaleszany

adres: Majdan Zbydniowski 158, 37-415 Majdan Zbydniowski numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Dzierdziówka 152, 37-415 Dzierdziówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kalinowa 5, 37-450 Agatówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Centralna 42, 37-415 Kępie Zaleszańskie numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: por. Józefa Sarny 1, 37-450 Pilchów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kotowa Wola 1, 37-415 Kotowa Wola numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Wólka Turebska 136, 37-415 Wólka Turebska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Skowierzyn 127, 37-415 Skowierzyn numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Motycze Szlacheckie 40, 37-415 Motycze Szlacheckie numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Księdza Nai 1, 37-415 Zbydniów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Obojna 13, 37-415 Obojna numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Sandomierska 45, 37-415 Turbia numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Co zrobić, aby zagłosować za granicą?

Za granicą głosować można jedynie osobiście. Prawo do tego posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego jeśli mamy zamiar wziąć udział w wyborach, to trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Jest wiele możliwości, aby to zrobić - pisemnie, ustnie, w formie elektronicznej, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Ponadto można skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, do czego zachęca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takim zgłoszeniu trzeba podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.