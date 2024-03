Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w gm. Radomyśl nad San. Gdzie głosować?

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Dom Ludowy w Dąbrowie Rzeczyckiej

Dom Ludowy w Dąbrówce Pniowskiej

Dom Ludowy w Kępie Rzeczyckiej

Dom Ludowy w Nowinach

Dom Ludowy w Pniowie

Dom Ludowy w Rzeczycy Okrągłej

Dom Ludowy w Witkowicach

Dom Ludowy w Żabnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Publiczna Szkoła im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Urząd Gminy

Wiejski Dom Kultury

Jakie są zarobki radnego gminy, powiatu, miasta i województwa?

Wysokość diety przysługującej radnemu gminy w 2024 r. nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. Kwota ta wynosi 1789,42 zł. Maksymalna wysokość diety radnego gminy w 2024 r. może wynieść 4 294,61 zł. Należy dodać, że maksymalna wysokość diety zmienia się w zależności od liczby mieszkańców danej gminy. W przypadku gminy powyżej 100 tys. mieszkańców radny może otrzymać 100 % jej maksymalnej wysokości, od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może to być 75 %, a w przypadku gminy poniżej 15 tys. mieszkańców jest to 50 % maksymalnej wysokości diety.

Wysokość diety przysługującej radnemu powiatu wynosi maksymalnie 2,4 – krotność kwoty bazowej, która określona jest w ustawie budżetowej. W 2024 r. wynosi ona 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna wysokość diety radnego powiatu może wynieść 4 294,61 zł. Ponadto może się ona zmieniać w zależności od ilości mieszkańców w danym powiecie.

Wysokość diety przysługującej radnemu miasta w 2024 r. wynosi maksymalnie 2,4 – krotność kwoty bazowej, która określona została w ustawie budżetowej. Kwota ta wynosi 1789,42 zł. Wysokość diety radnego miasta może więc wynieść maksymalnie 4 294,61 zł. W niektórych przypadkach nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ w zależności od wielkości gminy może ona ulec zmianie.

Wysokość diety radnego sejmiku wojewódzkiego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. W 2024 r. wynosi ona 1789,42 zł. Radny sejmiku wojewódzkiego może więc liczyć na dietę w wysokości 4 294,61 zł. Nie jest ona uzależniona od wielkości regionu, tak jak w przypadku rad gminy, miasta lub powiatu.