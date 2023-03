XIV Zdarzenia Teatralne przypomniały spektakle już wystawione w Stalowej Woli i w Nisku. Zobacz zdjęcia

Siedem spektakli w Stalowej Woli

Przez cztery dni wystawionych zostało siedem spektakli. Była jedna teatralna premiera, a reszta to powtórki z przedstawień już prezentowanych.

„Letni dzień” Sławomira Mrożka

Pułapki wojny

Popołudnie należało do starszej publiczności. W Spółdzielczym Domu Kultury wystawiono spektakl „Pułapki wojny” w wykonaniu stalowowolskiego Teatru Pułapka. Choć sztuka powstała na kanwie prawdziwych wydarzeń rozgrywających się na wschodzie Ukrainy na początku 2014 roku, okazuje się być aktualna również dziś, w obliczu wydarzeń dziejących się za naszą wschodnią granicą.

O godzinie 19.30, również w SDK, nieco inna bolesna wizja przemówiła do naszej świadomości i były to „gorzkie rekolekcje”, jak mówi reżyser spektaklu „Prorok Ilja” - Maria Bembenek. Dla spragnionych nowości jedyna premiera podczas tegorocznych Zdarzeń w wykonaniu aktorów Warsztatów Teatralnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Były to zaprezentowane w Centrum Aktywności Seniora wiersze Andrzeja Poniedzielskiego w spektaklu „Czasem, tak człowieka kusi”.