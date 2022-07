Żarciowozy znowu zawitają do Stalowej Woli. Do dyspozycji przybyłych będą dostępne kuchnie świata!

Żarciowozy w Stalowej Woli!

Żarciowozy to swoiste food trucki – zyskujące coraz większą popularność mobilne bary i restauracje, serwujące dania z całego świata. Od 5 do 7 sierpnia takie restauracje na kółkach zaparkują na stalowowolskich błoniach, by rozpieszczać podniebienia odwiedzających smakami kuchni meksykańskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, polskiej i nie tylko.

Podczas degustowania orientalnych smaków, mieszkańcy Stalowej Woli będą mieli możliwość uczestniczenia w wielu zabawach i konkursach, a dla dzieci przygotowano specjalną strefę. Duża hala namiotowa pozwoli na zabawę, nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Żarciowozy będą rozpieszczać kubki smakowe przybyłych w piątek od godziny 15.00 do 22.00, w sobotę od 14.00 do 22.00 i w niedzielę od 14.00 do 21.00.