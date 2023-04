Złote i diamentowe jubileusze małżeńskie trzynastu par ze Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Rodzina i małżeństwo dają szczęście

– To dla nas, samorządu Miasta Stalowej Woli wielki zaszczyt, kiedy w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej możemy uhonorować małżeństwa, które w tak wielkim zaufaniu, wzajemnym szacunku, przyjaźni i miłości przez wiele lat budowały swoją rodzinę dając sobie wzajemne wsparcie. Rodzina i małżeństwo nie tylko dają szczęście i wzajemną siłę, ale jest także podstawą naszego społeczeństwa. Za Państwa miłość, pracę, na pewno też wzajemną cierpliwość, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Mamy świadomość, że Państwo swoim życiem budowaliście i budujecie Stalowa Wolę, budujecie nasz kraj – przekazał gratulacje i podziękowania Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

– Jest to jedyny medal, który jest przyznawany dla dwójki osób, która swoim życiem, poprzez wierność, uczciwość i miłość dokonała czegoś wielkiego. Dzisiaj pragniemy wyrazić największą wdzięczność i gratulacje za Państwa przykład życia. Również publicznie poprzez tę uroczystość pokazać Wasz przykład innym. Pokazać, że małżeństwo jest instytucją, która pozwala budować przyszłość. Państwa życie wniosło istotne dary dla Polski i naszego Miasta Stalowej Woli – zaznaczył Marcin Maziarz Kierownik USC.

Medale za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego w Stalowej Woli

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane są na wniosek. Każda para lub inna zainteresowana osoba w imieniu Jubilatów może złożyć wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Złożone przez zainteresowanych podanie jest dopiero podstawą do wnioskowania przez miasto do Wojewody Podkarpackiego o przyznanie wyróżnienia za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek w Urzędzie Wojewódzkim procedowany jest do około pół roku.

Medale nie są przyznawane „z urzędu” wszystkim małżeństwom z 50-letnim i dłuższym stażem, ponieważ każda para ma indywidualną sytuację życiową i nie każda wyraża chęci czy możliwości przyjęcia odznaczenia. Stąd też zachęcamy wszystkich Jubilatów albo członków rodzin do indywidualnego zgłaszania wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego w Stalowej Woli.