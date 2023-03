Zmiana na dyrektorskim stanowisku w bibliotece miejskiej w Stalowej Woli

– Zapewniając ciągłość pracy, a jednocześnie patrząc na perspektywę przyszłości, zmian, jakie następują w kulturze, w dostępności do czytelnictwa, do biblioteki, chciałem wybrać osobę, która przede wszystkim jest osobą ze środowiska, jest pracownikiem naszej biblioteki. Tak, aby była to osoba, która będzie kontynuować tą dobrą pracę, wykonywaną przez ostatnie lata, a jednocześnie będzie mogła zaproponować nowy program działania biblioteki – mówił prezydent, wręczając nominację nowej dyrektor.