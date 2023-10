Będzie remont ulicy Wańkowicza w Stalowej Woli. Są na to pieniądze

Promesa na remont ulicy Wańkowicza w Stalowej Woli

- Pieniądze pochodzą z rozstrzygnięcia ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Te osiem milionów złotych pozwolą dokonać kompleksowej przebudowy, wpływając na komfort życia mieszkańców. To bez wątpienia zadanie trudne w związku z pracami podziemnymi, ale jestem przekonany, że miasto, prezydent Stalowej Woli wraz ze swoją sprawdzoną ekipą dadzą radę

Remont ulicy Wańkowicza to duże przedsięwzięcie

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny mówił o ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest modernizacja ulicy Wańkowicza: - To jedna z najgorszych ulic na osiedlu Hutnik, mająca wiele problemów technicznych z racji, że była dawno budowana. Pomieszane są sieci podziemne, odwodnienie, sieci prywatne krzyżują się z publicznymi. Nie odpuszczamy, bo wiemy, że ta ulica wymaga pełnej modernizacji - zapowiedział prezydent.

Obecnie na ulicy Wańkowicza geodeci wymierzają punkty w miejscach dróg prywatnych, gdyż przebudowa kanalizacji będzie się wiązała z wejściem na teren prywatny. Mieszkańcy zapowiedzieli współpracę i zrozumienie w tej kwestii.

Całość zadania wyceniono na około 12-13 mln zł. Oprócz przebudowy sieci podziemnej mieszkańcy doczekają się nowej nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej, energooszczędnego oświetlenia i nowych nasadzeń w postaci dużych drzew i krzewów. Łącznie z tym zadaniem ma być remontowana ulica Parkingowa. Miasto chce skompletować dokumentację i uzyskać wszystkie pozwolenia do maja-czerwca 2024 roku, po to, aby zakończyć remont do jesieni 2025.

To nie koniec inwestycji na osiedlu Hutnik. W środę ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Wrzosowej, a w ciągu najbliższych 24 miesięcy wyremontowana zostanie ulica Sosnowa.