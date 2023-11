Będzie rozbudowa schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli, powiększy się czterokrotnie. Zobacz zdjęcia

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli

Na ulicy Jaśminowej jest takie miejsce, które od lat otacza opieką osoby bezdomne, daje im schronienie, ciepło, wyżywienie, wsparcie w trudnych momentach życia. Od lat trwa dyskusja jak ten obiekt do tych potrzeb dostosować, także do potrzeb osób niepełnosprawnych. I nie chodzi tu tylko o mężczyzn, ale i o kobiety, bo problem bezdomności wśród kobiet jest coraz bardziej zauważalny

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych jest potrzebna zarówno ze względu na warunki panujące w schronisku (ciasnota), niedostosowanie budynku do przepisów, ale też ze względu na rosnącą liczbę bezdomnych, zwłaszcza w sezonach zimowych oraz brak w mieście noclegowni.

Powstanie także ogrzewalnia z węzłem sanitarnym, a wszystko to dzięki dotacji, jaką miasto Stalowa Wola otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Powiększenie schroniska czterokrotnie

Dzięki dotacji w kwocie 6,1 miliona złotych, uda się zrealizować inwestycję opiewającą na 8 milionów złotych, przez co powierzchnia obecnego schroniska powiększy się czterokrotnie. Na prawie 1000 metrów kwadratowych będzie do dyspozycji 52 miejsca dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, gabinety terapeutyczne, świetlica, kuchnia, pokoje czteroosobowe, sala komputerowa i pomieszczenia administracyjne. Obiekt będzie wyposażony w instalacje energii odnawialnej.

Nowością ma być ogrzewalnia na 15 miejsc z węzłem sanitarnym i pralnią, gdzie bezdomni będą mogli uzyskać doraźną pomoc, będą objęci indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, po uprzednim skierowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niestety co roku, jak wskazuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Pierścionek, notuje się między 70 a 80 bezdomnych osób, z czego około 10 to kobiety. Część jest rozlokowana po różnych ośrodkach, pozostali śpią "na ulicy" i w klatkach schodowych. Da się zauważyć, że taki tryb życia staje się coraz bardziej popularny dla osób do 30 roku życia, którzy nadużywają alkoholu i biorących narkotyki.