Budowa nowoczesnego aquaparku w Stalowej Woli za 140 milionów złotych ma ruszyć za rok. Zobacz wizualizacje

Jednym z pomysłów jest pozyskanie dotacji z Polskiego Ładu, z Programu Inwestycji Strategicznych. - To zadanie długo oczekiwane przez mieszkańców - mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Na budowę obiektu prezydent chce połączyć środki finansowe ze środkami wojewódzkimi, sąsiednimi gminami, w ramach Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego. Przetarg na to zadanie miałby zostać ogłoszony w I lub II kwartale 2024 roku.

- Harmonogram jest bardzo napięty, ale pozwoli nam to wyprzedzić inne plany budowy takich obiektów w regionie. Taka jest strategia naszego miasta, otwartego, aktywnego, tworzącego jak najlepsze warunki do rozwoju, do wypoczynku. Jest to bardzo oczekiwane zarówno przez młodych ludzi jak i środowisko biznesowe - stwierdził włodarz.