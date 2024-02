Cztery firmy zgłosiły się do rozbudowy budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli

Oferty dotyczące wyremontowania budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli złożyło czterech wykonawców:

ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j (ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j), Jeżowe, cena 6 716 514,28 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.

ZPHU RE-MAT Jan Kopacz, Jeżowe, cena 7 121 713,78 zł, okres gwarancji i rękojmi.

FIRMA BUDOWLANA ,,REM-BUD-I” Bronisław Drąg Sp.j, Stalowa Wola, cena 8 366 800,45 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.

Usługi Remontowo Budowlane „MALBUD” – Andrzej Małek (Usługi Remontowo Budowlane „MALBUD” – Andrzej Małek), Sarzyna, cena 6 445 013.89 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.

- Na terenie miasta Stalowej Woli od lat przy ulicy Jaśminowej funkcjonuje miejsce, które otacza opieką i schronieniem osoby bezdomne, dając im nie tylko ciepło, wyżywienie, ale również wsparcie w trudnych momentach życia. Osoby zaangażowane w pracę na rzecz osób bezdomnych apelowały przez szereg lat o to, aby schronisko zostało rozbudowane i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby to miejsce mogło jeszcze bardziej profesjonalnie służyć osobom w trudnej sytuacji życiowej. Złożone oferty na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku, przybliżają nas do wyboru wykonawcy oraz rozpoczęcia prac nad powstaniem nowoczesnego miejsca, gdzie będzie oferowana pomoc mężczyznom i kobietom borykającym się z problemem bezdomności. Oprócz wsparcia wyznaczone zostaną ścieżki skutecznego wyjścia z życiowych problemów – powiedział prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.