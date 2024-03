Wybrany wykonawca rozbudowy i przebudowy schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli

– Na terenie miasta Stalowej Woli od lat przy ulicy Jaśminowej funkcjonuje miejsce, które otacza opieką i schronieniem osoby bezdomne, dając im nie tylko ciepło, wyżywienie, ale również wsparcie w trudnych momentach życia. Osoby zaangażowane w pracę na rzecz osób bezdomnych apelowały przez szereg lat o to, aby schronisko w Stalowej Woli zostało rozbudowane i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby to miejsce mogło jeszcze bardziej profesjonalnie służyć osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wybór wykonawcy rozbudowy i przebudowy budynku schroniska, przybliża nas do rozpoczęcia prac nad powstaniem nowoczesnego miejsca, gdzie będzie oferowana pomoc mężczyznom i kobietom borykającym się z problemem bezdomności. Oprócz wsparcia wyznaczone zostaną ścieżki skutecznego wyjścia z życiowych problemów – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.