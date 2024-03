Drony w Stalowej Woli sprawdzą dym z komina i ocenią kto truje powietrze paląc niedozwolone odpady

– Czujniki zainstalowano na budynkach: Państwowej Szkoły Podstawowej numer 3, Państwowej Szkoły Podstawowej numer 7, Państwowej Szkoły Podstawowej numer 9, Państwowej Szkoły Podstawowej numer 12, Przedszkola numer 11, Przedszkola numer 15, Przedszkola numer 18, na Miejskiej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Miasta przy ul. Wolności, „Ambulatorium”, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Przychodni przy ul. Energetyków. To nie tylko czujniki, ale też wyświetlacze, które pokazują, co 10 minut odświeżając badanie, stan jakości powietrza. Na elewacji budynku wyświetlana jest informacja czy powietrze jest dobre, czy jest złe. Do tego została uruchomiona wirtualna mapa, która na stronie: www.smogcontrol.eu pokazuje na bieżąco wszystkie wyniki badań w czasie rzeczywistym, jak również wyniki historyczne – poinformował prezydent Lucjusz Nadbereżny.