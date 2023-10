Dwa podwórka osiedlowe z parkingami w Stalowej Woli już po remoncie. Zobacz zdjęcia

– Kontynuujemy misję poprawy komfortu życia mieszkańców Stalowej Woli. Dla nas wszystkich bardzo ważne jest jak najlepsze zdrowie, dobra praca, pozytywne relacje międzyludzkie, ale równie ważne jest to, co mieszkańcy naszego miasta widzą z perspektywy domowego okna, z perspektywy spaceru po Stalowej Woli, z perspektywy własnego podwórka. Dlatego też z pełną determinacją i zaangażowaniem realizujemy założenia historycznie wysokiego budżetu Stalowej Woli, zmieniając także codzienne życie mieszkańców na lepsze. Chcemy, aby konsekwentnie realizowany plan rewitalizacji kolejnych podwórek osiedlowych w Stalowej Woli doprowadził do tworzenia Miasta pięknego, bezpiecznego i nowoczesnego – powiedział prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.