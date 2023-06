Figura i relikwia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Poświęcenie figury Prymasa Tysiąclecia w Stalowej Woli

Była to także okazja do poświęcenia figury Prymasa Tysiąclecia w kościele w Stalowej Woli, pod którą umieszczono relikwie. U uroczystości udział wzięła siostra Nulla należącej do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, która opowiedziała o cudzie uzdrowienia z choroby nowotworowej za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przy okazji można było nabyć książkę zakonnicy.

W kościele Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli przybyło w ostatnich latach dziesięć monumentalnych rzeźb – siedem drewnianych postaci świętych, jednej kamiennej i z blachy miedzianej (świętego Michała Archanioła) oraz jednej ze spiżu (Jezusa). Wszystkie mają dużą artystyczną wartość.