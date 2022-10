Jodek potasu jest w Stalowej Woli, ale nie ma obecnie wskazań do jego podania

Dystrybucja tabletek jodku potasu ma charakter typowo prewencyjny

- To działanie ma charakter typowo prewencyjny. Zagrożenie w tej chwili nie występuje, niemniej jednak do przedostatniego ogniwa, czyli do gminnych punktów dystrybucyjnych jodek potasu w województwie podkarpackim już dotarł. Jego liczba dla naszego regionu jest wystarczająca. Mamy zabezpieczone ponad 3 miliony 200 tysięcy sztuk tabletek, które znajdują się aktualnie w ponad 880 punktach gminnych przeznaczonych do dystrybucji, przy czym liczba tych punktów nie jest zamknięta, podlega jeszcze aktualizacji. Przekazanie i dystrybucja do odbiorcy końcowego, czyli do mieszkańców regionu, będą mogły nastąpić dopiero po stosownym komunikacie. Na ten moment zagrożenie radiacyjne nie występuje - zapewnia wojewoda Ewa Leniart.

Na potrzeby Stalowej Woli zabezpieczono 83 tysiące tabletek, w tym jest 10 procentowa rezerwa. Zgodnie z zaleceniami wojewody wytypowano 28 punktów dystrybucji, są to szkoły i przedszkola, a także placówki medyczne, które zobowiązały się do delegowania do wydawania przedstawicieli medycznego.