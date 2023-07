Kolejny koncert "Dobre Granie Przy Fontannie" w Stalowej Woli. Tym razem z udziałem Jakuba Rojka i Jakub Rojek Band. Zobacz zdjęcia

Jakub Rojek zagrał w Stalowej Woli

Pianista i kompozytor Jakub Rojek pochodzący ze Stalowej Woli, absolwent stalowowolskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, współtworzył kultowy dziś zespół muzykującej młodzieży Klubu Muzycznego “Pod Papugami” w Stalowej Woli. Obecnie mieszka i tworzy w USA. Występował u boku Dave Holland, Roscoe Mitchell, Dave Douglas, Cecil McBee, był laureatem nagród i stypendiów Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Darmstadt w Niemczech, Internationale Bachakademie Stuttgart, New England Conservatory i występował w wielu miejscach takich jak Jordan Hall w Bostonie, Steinway Hall and Spectrum w Nowym Jorku, Crowder Hall w Tucson, Chopin Theatre w Chicago. Jego utwory zostały udokumentowane na pięciu wydanych albumach. Rojek otrzymał zamówienia i współpracował z artystką wizualną Karine Laval, nominowanym do nagrody Grammy Aaron Kruziki, polską sopranistką Mileną Lange, Self-Imposed Exile, Javelinas, Sentient Lacuna, Leah Netsky, filmowcem OTzlem Ayse OTzgür i perkusistą Michaelem Prattem.