Kolorowy spektakl tańczącej fontanny na rozwadowskim rynku w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia i film

Fontanna w Stalowej Woli

Otwarcie fontanny miało miejsce w sobotę, a pokazy multimedialne fontanny na odnowionym Rynku w Rozwadowie zaplanowane są codziennie w czasie trwania długiego weekendu w dniach 29 kwietnia – 3 maja o godz. 14:00, 20:00 i 21:00.

ZOBACZ FILM NA FACEBOOKU

Fontanna rozbłyśnie kolorami tęczy, a krople wody będą współgrać z utworami takich artystów jak Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku – Wiosna, Michał Lorenc – Tannic Eleny, Enya – Orinoco Flow, Two Steps From Hell – Heart of Courage, Chopin – Etiuda Rewolucyjna oraz Vangelis – Chariots Of Fire.