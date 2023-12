Magiczna atmosfera świąt otuliła Rynek w Stalowej Woli. Był święty Mikołaj

Miejskie Mikołajki w Stalowej Woli

Na uczestników czekało moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Miejskie Mikołajki są znakomitą okazją, by roztoczyć świąteczną atmosferę na całą Stalową Wolę. W trakcie wydarzenia bowiem miało miejsce rozświetlenie choinki i iluminacji świątecznych w mieście.



Na rynku pojawił się święty Mikołaj, gotów do rozmowy z dziećmi i dorosłymi oraz do wspólnego pozowania do świątecznych zdjęć. To nie wszystko. W ramach wydarzenia była okazja, by zobaczyć prawdziwe, żywe renifery, które dodały magii i niepowtarzalnego klimatu temu świątecznemu spotkaniu.