Mała Armia Janosika wspaniale grała w Stalowej Woli. Na koncert przybyło ponad 6 tysięcy osób. Zobacz nowe zdjęcia

Koncert Małej Armii Janosika w Stalowej Woli - Nowe Zdjęcia

Zespół Mała Armia Janosika to kapela góralska, zespół folklorystyczny, zainspirowany kulturą góralską, ale jednocześnie nawiązujący do innych kultur, potrafiący wyjść poza utarte schematy, motywujący do kreatywności w muzyce, poszerzania horyzontów i realizowania własnej pasji. Pomysłodawcą tego projektu muzycznego jest Damian Pałasz – producent, skrzypek, muzyk i wizjoner, który w lutym 2015 roku w Rabie Wyżnej utworzył sekcję nauki gry na skrzypcach i basach podhalańskich.