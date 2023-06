Marsz dla Życia i Rodziny w Stalowej Woli z Dzwonem Nienarodzonych. Zobacz zdjęcia

Marsz w obronie życia ludzkiego przeszedł przez Stalową Wolę

- Marsz, którego organizatorem jest Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie, ma być pokazaniem przywiązania do wartości rodzinnych – mówi koordynująca w Stalowej Woli przedsięwzięcie Dorota Buczyńska. - Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci – dodaje koordynatorka.

Dzwon Nienarodzonych

W Stalowej Woli marsz wyruszył z kościoła Źródło Bożego Miłosierdzia w parafii świętego Floriana po południowej Mszy świętej. Na ciężarówce wieziony był Dzwon Nienarodzonych, którego co chwilę roznosił się dźwięk. Celem procesji, prowadzonej przez Rycerzy Kolumba, była parafia Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie zorganizowany został piknik rodzinny. Wśród uczestników był prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny z żoną i dwójka synów.

Fundacja Centrum Życia i Rodziny

Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Za organizacją Marszów w Polsce stoją osoby, grupy, wspólnoty i organizacje, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego.

- Serdecznie zapraszamy każdego kto szanuje, broni, troszczy się i docenia życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci a także pragnie silnych, zdrowych i zamożnych rodzin do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny! Dajmy świadectwo przywiązania do tych podstawowych wartości! - zachęcali przed marszem organizatorzy.