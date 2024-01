Mieszkanka Stalowej Woli podarowała bibliotece aż 400 książek!

Biblioteka w Stalowej Woli otrzymała 400 książek. To dar czytelniczki

Wobec takiej ilości książek i problemu z osobistym dostarczeniem ich do biblioteki, po literaturę do ofiarodawczyni pracownicy MBP wybrali się w środę, 17 stycznia. Wszystko stało już spakowane w 9 sporej wielkości worków. Należało je tylko znieść z 2. piętra do samochodu. Na szczęście wszystko udało się zmieścić w pojeździe. Teraz bibliotekarze oceniają i katalogują książki.