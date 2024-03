Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, apel pamięci w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

- Jesteśmy tutaj zgromadzeni i połączeni miłością do naszej Ojczyzny. Spotykamy się w ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby oddać najwyższą część i pamięć tym, którzy poświęcili swoje życie, to co mieli najcenniejszego, swoją młodość, zdrowie, bezpieczeństwo swoich rodzin, dlatego aby Polska była w pełni niezawisła i niepodległa. To było ich marzenie, które prowadziło do czynów niezwykle heroicznych, dla nas dzisiaj wręcz niewyobrażalnych - mówił prezydent.