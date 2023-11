Obchody jubileuszu 70-lecia Przedszkola numer 1 przy ulicy Niezłomnych w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Przedszkole w Stalowej Woli z bogatą tradycją

Przedszkole nr 1 to placówka z bardzo bogatą tradycją. Kolejne pokolenia mieszkańców Stalowej Woli właśnie tutaj stawiały pierwsze kroki na ścieżkach swojej edukacji, rozwoju i budowania świata wartości. To miejsce od siedemdziesięciu lat uczy i wychowuje. Ciepła, wręcz domowa atmosfera placówki oraz wspaniała praca kadry pedagogicznej w wielu sercach wychowanków pozostawiła jedne z najpiękniejszych wspomnień dzieciństwa

Jubileusz przedszkola i obchody niepodległości

Przedszkole nr 1 mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku przystosowanym do potrzeb placówki przedszkolnej. Otoczone jest ogrodem i placem zabaw, który doskonale spełnia funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. W budynku znajdują się cztery sale do nauki i zabawy oraz sala gimnastyczna. Na piętrze jest kuchnia i biblioteka przedszkolna, pełniąca również funkcję gabinetu logopedycznego i pokoju nauczycielskiego. Parter, to oprócz dwóch sal zabaw, szatnia dzieci, pokój intendentki oraz gabinet dyrektora. Do placówki w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 101 dzieci.