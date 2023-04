Po ataku na pomnik świętego Jana Pawła II. Jest oświadczenie Lucjusza Nadbereżnego prezydenta Stalowej Woli

Oświadczenie prezydenta Stalowej Woli po ataku na pomnik papieża:

„Zło nie jest silniejsze od dobra, ale to od nas zależy czy dobro i miłość zwyciężą. Dotknięty przerażającym aktem profanacji figury Świętego Jana Pawła II w Stalowej Woli pragnę wyrazić słowa potępienia dla sprawcy tak haniebnego czynu oraz wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do jeszcze większego zjednoczenia wokół wartości, które pozostawił nam do obrony Święty Jan Paweł II.