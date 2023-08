Powraca temat budowy parkingu wielopoziomowego w Stalowej Woli

Parking wielopoziomowy w Stalowej Woli

Temat budowy parkingu kubaturowego wypłynął przy okazji poinformowania przez władze miejskie o remoncie ulicy Wolności w Stalowej Woli. Mimo że samochodów przybywa za sprawą mieszkańców i zlokalizowanego tam Urzędu Miasta, gmina nie zamierza zmieniać historycznego charakteru ulicy, na przykład poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

Za to, jak twierdzi prezydent, powstał projekt budowy parkingu wielopoziomowego. A co z ewentualnym finansowaniem zadania? - Czekamy na możliwość złożenia projektu do środków europejskich, transportowych do takiego programu, który umożliwi nam budowę parkingu wielopoziomowego, pozwalając na zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców tego osiedla - mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.