Prace przy budowie hospicjum w Stalowej Woli dobiegły końca. Pierwsi pacjenci trafią tu już niebawem

Hospicjum w Stalowej Woli gotowe. Niebawem trafią tu pierwsi pacjenci

- To obiekt zrodzony z godności, miłości, z obserwacji i potrzeb mieszkańców. Mimo, że śmierć jest tematem smutnym, wywołującym lęk, niepokój, to o takich sprawach trzeba rozmawiać, wypracowując rozwiązania o najwyższych standardach, które będą towarzyszyć chorym w ich ostatnich chwilach - mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Hospicjum z własną kuchnią

Budynek hospicjum ma uwzględniać wszystkie ważne sfery życia chorego: somatyczną, psychiczną, społeczną i duchową oraz umożliwiać kontakt z bliskimi. Znajdzie się miejsce do wspólnego rodzinnego obiadu, zaplanowano też kaplicę, salę ćwiczeń z przyrządami do rehabilitacji i fizjoterapii, sale terapeutyczne, czy sale do wspólnych spotkań. Od strony świetlicy oraz jadalni usytuowane będzie duże panoramiczne okno z widokiem na tarasy i zieleń.