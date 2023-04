Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

XXIV Złaz Lasowiackiego Hufca ZHP imienia Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli zorganizowany został w dniach od 10 do 12 marca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Stalowej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po zimowej przerwie wraca Rozwadowski Targ Staroci. Będzie się odbywał na zrewitalizowanym rynku w Rozwadowie. To cykliczne wydarzenie, cieszące się ogromną popularnością.

13 emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Nie każdy będzie miał prawo do "trzynastki". Osoby u których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca danego roku, nie skorzystają z 13 emerytury.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Stalowej Woli, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.02 a 4.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „13 emerytura 2023. Tyle pieniędzy ZUS przeleje na konta emerytów i renicstów”?

Gudzachata to prawdopodobnie najbardziej nietypowy dom w województwie podkarpackim. Zewnętrznym widokiem zachwyca o każdej porze roku. Jednak wewnątrz jest jeszcze ciekawiej, a położenie sprawie, że widoki z okien tej chaty są oszołamiające.