Premier Mateusz Morawiecki na Pikniku Rodzinnym w Stalowej Woli 7 czerwca. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia

Piknik Rodzinny w Stalowej Woli z Premierem Mateuszem Morawieckim

Premier mówił podczas pikniku: Zależy nam na tym, żeby rozwój był rozwojem dla rodziny, żeby rozwój gospodarczy oznaczał wkrótce miejsca pracy i wyższe wynagrodzenia. Jestem pełen podziwu i wdzięczności dla wszystkich, którzy budują polskie rodziny. Chcemy zrobić wszystko, żeby to była polityka dla polskich rodzin. Długa droga przed nami, żeby było idealnie, ale chcę zapewnić, że sednem i sercem naszej polityki jest polska rodzina, dzieci, młodzież. Z wielką radością patrzyłem jak odpoczywa Stalowa Wola. Dla wielu polskich rodzin nędzą była polityka społeczna naszych poprzedników. Myślę, że wielu z państwa podziela ten pogląd. Nasza polityka ma dawać ludziom przestrzeń do realizacji własnych marzeń. Wszystko to, co wiąże się z poprawą warunków życia jest kwintesencją naszych programów. Jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jest urlop wychowawczy, a jak rodzice chcą wrócić do pracy to rozbudowaliśmy nasz program żłobkowy i jest w nich teraz więcej miejsc. Nasze programy mają sprawić, żeby mamy mogły realizować swój plan życiowy, plan zawodowy. Nasze programy wymagają nakładów, dlatego naprawiliśmy finanse publiczne i ważna jest też perspektywa środków z Unii Europejskiej. Patrzymy na cały zasób finansowy - ten zreperowany budżet i na te środki europejskie, które mają pomóc polskim rodzinom. Dziękuje też wszystkim samorządowcom, w których postulaty się wsłuchuję. Chcę żeby krok po kroku Polska stała się najlepszym miejscem do życia na świecie.