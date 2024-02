Przy Szkole Podstawowej numer 7 w Stalowej Woli powstaje hala sportowa. Zobacz zdjęcia

Budowa szkolnej hali sportowej przy stalowowolskiej "siódemce"

Dyrektor szkoły Alicja Bartoszek powiedziała, że budowa hali sportowej to spełnienie marzeń dzieci, nauczycieli i rodziców. W obiekcie będą się mieścić sale do aerobiku, siłownia, łazienki, a to wszystko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Koszt budowy to 12,2 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu to 7,3 milionów złotych. Miasto jest w trakcie pozyskiwania kolejnych środków na tę inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobacz zdjęcia z budowy