Publiczna Szkoła Podstawowa numer 4 w Stalowej Woli będzie mieć nową halę sportową

Czek na budowę hali sportowej w Stalowej Woli

Od kilku lat poprawiane są obiekty sportowe przy „czwórce”. W ubiegłym roku wyremontowano za pół miliona złotych boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Było to pierwsze w mieście tego typu boisko, a po intensywnym wykorzystaniu wymagało renowacji. W 2021 roku powstało przy szkole boisko wielofunkcyjne.

Poinformował o tym w poniedziałek 18 marca prezydent Lucjusz Nadbereżny, wręczając uczniom symboliczny czek. Obiekt będzie kosztował 4,7 mln zł i będzie miał powierzchnię 600 metrów kwadratowych. Ministerstwo sportu dofinansowało budowę kwotą 1,9 miliona złotych. Ciekawostką będzie to, że na wyposażeniu hali będzie laserowa strzelnica.

Uczniowie dotknięci autyzmem

Specyfiką szkoły jest opieka nad uczniami dotkniętymi autyzmem. To dla nich prowadzona jest alpakoterapia, z alpakami trzymanymi w specjalnej zagrodzie. Także pod tę grupę uczniów zmodernizowano wnętrze szkoły, tworząc specjalny pokój do wyciszenia emocji. Powstała motywacyjna pracownia matematyczna, gdzie uczniowie sami tworzą pomoce naukowe, a także nowe gabinety, gdzie uczniowie wycofani lub z orzeczeniami mają opiekę, a poprzez treningi umiejętności społecznych poprawiają swoje relacje w grupie. W miejsce świetlicy powstała biblioteka, wyremontowano kuchnię, korytarze, sale lekcyjne, postawiono nowe ogrodzenie. To znacznie poprawiło komfort i jakość nauczania 279 uczniów szkoły.