Rodzinne Warsztaty Ozdób Świątecznych „Choinkowe ozdoby” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Stroiki i świąteczne kartki w Stalowej Woli

Warsztaty dla dzieci i rodzin w Stalowej Woli

Warsztaty były dla rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami… Całe rodziny mogły samodzielnie wykonać oryginalne świąteczne ozdoby pod okiem plastyka. Biblioteka zapewniła wszystkie materiały potrzebne do wykonania ozdób. Oczywiście zajęcia są bezpłatne.

Świąteczne warsztaty cieszą się niebywałym powodzeniem wśród mieszkańców miasta, nic dziwnego, bo to świetna okazja na kreatywne spędzenie popołudnia w rodzinnym gronie. Warto przyjść do biblioteki, wspólnie z pociechami, zachęcić do warsztatów znajomych.