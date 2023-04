Rozmyślania o cierpieniu, śmierci i uczuciach w wierszach Wandy Ludian, poetki ze Stalowej Woli. Czytali je w Miejskiej Bibliotece

Salę bankietową Biblioteki Głównej wypełniło liczne grono miłośników poezji, przyjaciół i znajomych autorki, a bliżej z twórczością debiutującej poetki zapoznała publiczność Anna Garbacz, autorka posłowia zamieszczonego w tomiku, prywatnie od 25 lat przyjaciółka poetki.

– Wiersze Wandy Ludian to w dużej części zapis uczuć w obliczu cierpienia i śmierci, ukazany na tle przyrody, spleciony z nią i odniesiony do Boga. Ale nie brak też utworów o lżejszej tematyce, operujących żartem czy autoironią. Wiersze te są jak zmienna pogoda, jak ludzkie życie splecione z drobnych i trudnych dni, a ich lektura – to skłania do refleksji nad sprawami najważniejszymi, to przynosi beztroski uśmiech i radość – mówiła Anna Garbacz.