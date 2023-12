Wielkoformatowa wystawa fotografii „Dzieci Świata” Elżbiety Dzikowskiej w bibliotece w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Wystawa fotografii "Dzieci świata" w stalowowolskiej bibliotece

Do 12 stycznia 2024 roku, dzieci ze Stalowej Woli i okolic, będą mogły zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Melchiora Wańkowicza. Wystawa jest ogólnodostępna i nieodpłatna. Wystawie towarzyszy konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata” dla dzieci w wieku od lat 6 do 15. Prace można przesyłać do 31 stycznia 2024.

Najmłodsi mieszkańcy globu na wystawie w Stalowej Woli

„Dzieci Świata” to kolejna wystawa po „Uśmiechu Świata” przepełniona różnorodnością kulturową, empatią, wiarą i nadzieją, z niezwykłą wnikliwością prezentująca dolę i niedolę najmłodszych mieszkańców naszego globu, a przede wszystkim tych z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Jak pisze autorka w albumie « Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej »: „Tam się dzieci rodzi najwięcej, tam ich los jest najtrudniejszy, ale tak samo jak w Polsce kochają swe dzieci tamtejsi rodzice, tak samo pragną by ich przyszłość była lepsza. Chciałabym, aby (…) polskie dzieci zaprzyjaźniły się z przedstawionymi na moich fotografiach rówieśnikami.”

Dzieci w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Dzieci w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości nauki, od najmłodszych lat pracując, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują. Pomimo wielu trosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają najcenniejsze, uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie będzie okazją do zwrócenia uwagi na problemy i potrzeby dzieci w najdalszych zakątkach świata, a jednocześnie impulsem do niesienia Im pomocy.

Wielkoformatowa i edukacyjna wystawa fotografii „Dzieci Świata” Elżbiety Dzikowskiej została objęta honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli i UNICEF Polska.