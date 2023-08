Ruszył remont generalny Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Potrwa ponad rok

Prace na terenie Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczęły się w sierpniu i potrwają do października 2024 roku.

– Może się komuś wydawać, że to długo, ale nie da się szybciej. Po pierwsze dlatego, że placówka ma mieszkańców i nie może zawiesić funkcjonowania, a więc prace muszą być prowadzone krok po kroku i sukcesywnie przenoszone do każdego, kolejnego pomieszczenia. A po drugie: zakres robót jest ogromny, to naprawdę duża inwestycja, która nie tylko poprawi efektywność energetyczną budynku, ale też sprawi, że stanie się on nowoczesnym obiektem, spełniającym wszystkie obowiązujące wymagania