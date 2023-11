Ślubowanie uczniów, apel pamięci i ognisko patriotyzmu w Narodowe Święto Niepodległości w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia

Narodowe Święto Niepodległości w Stalowej Woli

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt narodowych w Polsce. To właśnie tego dnia w roku 1918 marzenia o wolnej i suwerennej ojczyźnie stały się rzeczywistością.

– Narodowe Święto Niepodległości to dzień, kiedy jednoczymy się jako naród, pomimo różnic politycznych, kulturowych czy światopoglądowych, aby wspólnie celebrować naszą niepodległość i dumę z przynależności do wspólnoty narodowej. X Ognisko Patriotyzmu to więc okazja do refleksji nad naszą historią, wartościami narodowymi i wspólnymi aspiracjami. To również moment, aby okazać wdzięczność i szacunek dla tych, którzy oddali życie w walce o niepodległość Polski. Niech to święto zawsze przypomina nam, że nasza wolność i suwerenność są cenne i wymagają od nas troski oraz odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.