Stalowa Wola w 1954 roku. Tak wyglądało miasto, tak żyli stalowowolanie 70 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia

Wydarzenia roku 1954 w Polsce

Rok 1954 w Stalowej Woli

W latach 1945–1975 miasto administracyjnie należało do województwa rzeszowskiego. W 1954 roku Stalowa Wola liczyła już niespełna 18 tysięcy mieszkańców (pięć lat wcześniej zaledwie 7), co było spowodowane gwałtownym rozwojem Huty Stalowa Wola i potrzeba rąk do pracy w kombinacie.

A jak wyglądała Stalowa Wola, jak wyglądali i żyli stalowowolanie w 1954 roku? Dzięki fotografom, którzy na swoich zdjęciach uwieczniali tamte czasy, możemy udać się w podróż do przeszłości. A może urodziliście się w 1954 roku? To zobaczcie jak wtedy wyglądało miasto. Zajrzyjcie do naszej galerii.