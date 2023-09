Uczestnicy performansu w Stalowej Woli odkrywali poruszającą historię dramatu "Naszej klasy" Tadeusza Słobodzianka. Zobacz zdjęcia

Performans to rodzaj widowiska, które przedstawiane jest z udziałem (często aktywnym) widzów w dowolnym miejscu. W tym wypadku uczestnicy wspólnie odkrywali poruszającą historię dramatu "Naszej klasy" Tadeusza Słobodzianka, który przypomniał nam, jak ważne jest dbanie o pamięć i unikanie tragicznych wydarzeń z przeszłości.

Podczas inscenizowanego czytania performatywnego w niedzielę, 10 września, w rozwadowskim „Sokole” usłyszeliśmy historię 10 uczniów i uczennic, Polaków, jak i Żydów, kolegów i koleżanek z jednej klasy, którzy siedząc ze sobą w tych samych ławkach, wspólnie się uczyli, bawili, przyjaźnili, a nawet zakochiwali w sobie.

Była to jednak przede wszystkim historia dramatu, który nigdy nie powinien mieć miejsca, do którego my, jako ludzie nie powinniśmy byli dopuścić, a jednak się wydarzył. Mowa tu o masowym mordzie ludności żydowskiej w Jedwabnem w 1941 roku…