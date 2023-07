Ulica Wolności w Stalowej Woli zostanie zmodernizowana za 5,6 miliona złotych. Zobacz zdjęcia

Ulica Wolności w Stalowej Woli doczeka się remontu na długości 570 metrów

Droga powstanie od podstaw, na nowej podbudowie. Po obu jej stronach znajdować się będą ciągi piesze, bez ścieżki rowerowej, tak jak ma to miejsce obecnie. W miejscach uczęszczanych przez pieszych będzie położony klinkier, niezmieniona zostanie krawędź ulicy, ma zostać zachowany drzewostan, do tego dojdą nowe nasadzenia. Wymienione będzie oświetlenie z lampami stylizowanymi na modernizm. Nie będzie też zmiany w zakresie układu parkingowego ani w liczbie miejsc postojowych. Oprócz głównej drogi remont przejdą dojazdówki do przyblokowych podwórek i uliczki od strony Narutowicza.

Nie ingerować w zieleńce

Poseł i wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powstał w 2019 roku i co roku jest wzmacniany, modyfikowany, aby jak najwięcej gmin mogło z niego skorzystać. Tylko w tym roku przeznaczono na poprawę infrastruktury, remonty miliard złotych, z czego 66 milionów złotych trafiło na Podkarpacie. - Będą kolejne rozdania, pomoc do realizacji inwestycji o różnego rodzaju charakterze: drogowym sportowym, kulturalnym, co nas bardzo cieszy, że widać te nakłady, jak one procentują w naszych miejscowościach - powiedział Rafał Weber.