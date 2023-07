W Stalowej Woli będzie największy cykl zawodów pumptrackowych w Polsce

Doświadczeni zawodnicy i dzieci na pumptrucku w Stalowej Woli

Na zawody organizatorzy zapraszają nie tylko doświadczonych zawodników, ale także dzieci (w kategorii KIDS jest możliwy udział na rowerkach biegowych) i początkujących rowerzystów. Dla najmłodszych może to być doskonała zabawa oraz okazja do podglądania najlepszych! Oprócz cennego doświadczenia, wszyscy zawodnicy w kategorii KIDS i JUNIOR zostaną zaproszeni na podium i otrzymają pamiątkowe medale.

Kategorie zawodów na pumtrucku

Rejestracja zawodników odbywa się tylko online na stronie www.pompuje.pl. W dniu zawodów nie będzie prowadzona rejestracja. Wpisowe na zawody wynosi 15 zł (w ramach wpisowego numer startowy + okazjonalne naklejki).

Kategorie zawodów:

PRO – zawodnicy o wysokich umiejętnościach oraz zawodnicy, którzy w sezonie 2022 zajęli w klasyfikacji generalnej kategorii PRO miejsca od 1 do 20, a także Zawodnicy, którzy w końcowej klasyfikacji punktowej kategorii Amator w roku 2022 zajęli miejsca od 1 do 5. Zawodnik, który choć raz w sezonie 2023 wystartował w kategorii PRO nie może przystąpić do niższej kategorii.