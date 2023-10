W Stalowej Woli ruszył w sobotę największy kosmiczny hackathon w Europie, potrwa do niedzieli. Zobacz zdjęcia

Hackathon dla programistów w Stalowej Woli

Hackathon to wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem.

NASA Space Apps Challenge w Stalowej Woli

NASA Space Apps Challenge to nie tylko okazja do współpracy i wymiany doświadczeń. To również możliwość pracy pod okiem mentorów specjalizujących się w różnych dziedzinach, a także szansa na zderzenie pomysłów, które mają potencjał zmienić przyszłość, z opiniami interdyscyplinarnego jury oraz - docelowo - z oceną zespołu NASA.