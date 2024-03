W Stalowej Woli ruszyła akcja sadzenia drzew na niespotykaną skalę. Zobacz zdjęcia

Całościowo projekt zakłada też wejście w powiatowe pasy zieleni – ten w stronę bazyliki oraz w kierunku ronda księdza Jerzego Warchoła. – Tutaj czekamy jeszcze na formalne zgody ze strony powiatu na to, aby taki projekt mógł być realizowany – informuje prezydent miasta.

Na czerech wyspach wokół „dużego ronda” zostanie nasadzonych ponad 200 dużych drzew różnych gatunków. Będą to drzewa wysokie, ale smukłe, żeby spełniać bardzo rygorystyczne przepisy związane z organizacją ruchu, aby nie zasłaniały widoczności i były bezpieczne.

Prezydent podkreślił, że projekt ten ma na celu nie tylko estetykę, lecz także bezpieczeństwo i funkcjonalność. – To kompozycja, która nie może zasłaniać znaków drogowych, widoczności w tak zwanych trójkątach dojazdu do przejść dla pieszych. Uzgodnienie takiego projektu to wieloletnia praca, bardzo mocne przygotowanie, aby było bezpiecznie, a przy tym bardzo pięknie i ekologicznie – mówił. Nowe nasadzenia będą też przystosowane do miejskiej przestrzeni.